Плановые отключения горячей воды начались в Москве

В Москве начались плановые отключения горячей воды. Для подготовки к отопительному сезону в городе проверят около 20 тысяч километров сетей. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства.

Специалисты смогут заранее выявить потенциально ненадежные участки и оперативно восстановить их, чтобы обеспечить бесперебойное теплоснабжение потребителей зимой. Максимальный срок отключения воды составляет 10 дней при законодательном нормативе в 14 дней.

