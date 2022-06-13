Москвичам рассказали об истории "Аптекарского огорода"

Метеорологи обещают москвичам комфортную погоду для прогулок в понедельник. В этот день подышать свежим воздухом можно в "Аптекарском огороде" в окрестностях проспекта Мира.

"Аптекарский огород" – лесной оазис в центре столицы. Этот "зеленый подарок" Петра I уже больше трех столетий привлекает москвичей. Какие посадки здесь помнят руки первого российского императора и на что еще посмотреть на проспекте Мира? Об этом – в сюжете телеканала Москва 24.

