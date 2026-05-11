В районе Ховрино жители возложили цветы к мемориалу защитникам Москвы

В московском районе Ховрино прошло памятное мероприятие, приуроченное ко Дню Победы. Жители возложили цветы к мемориалу "Советским воинам – защитникам Москвы" и почтили память героев минутой молчания. Почетный караул у памятника несли кадеты школы № 1474.

Член Общественной палаты РФ Александр Асафов отметил, что всех объединяет историческая память и гордость за подвиг предков, отстоявших Москву и страну. Мемориал был установлен к 30-летию Победы на месте захоронения бойцов, погибших в 1941 году на северо-западных подступах к столице.

