Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада

После парада Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций почтил память советских воинов, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.

Сначала к Вечному огню пять военнослужащих Президентского полка от имени лидеров возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой. Сами лидеры принесли к мемориалу букеты алых роз.

