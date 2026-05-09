09 мая, 12:15Политика
Путин возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата после парада
После парада Владимир Путин вместе с главами иностранных делегаций почтил память советских воинов, возложив цветы к Могиле Неизвестного Солдата у Кремлевской стены в Александровском саду.
Сначала к Вечному огню пять военнослужащих Президентского полка от имени лидеров возложили цветочную гирлянду из темно-красных роз, перевитую георгиевской лентой. Сами лидеры принесли к мемориалу букеты алых роз.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.