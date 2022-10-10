Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту

Новости

13:00

Город

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве снизились с начала 2022 года

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве снизились с начала 2022 года

"Мой район. Обратная связь": благоустройство зоны отдыха "Березовая роща"

"Мой район. Обратная связь": благоустройство микрорайона на улице Мусы Джалиля в ЮАО

"Мой район. Обратная связь": благоустройство территории площадью почти 1 га в Зеленограде

"Мой район. Обратная связь": обновление территории вокруг Капустинского пруда в Свиблове

Бочкарев заявил, что путепровод на западе Москвы готов на 75%

Первый понтонный причал начали устанавливать у Киевского вокзала в Москве

"Утро": плотный поток сформировался на ТТК

Утро": столичный трафик в утренние часы составил 4 балла

"Утро": общая длина заторов в столице составила 102 километра

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве снизились. Стоимость аренды такого жилья впервые с начала 2022 года опустилась на 8%.

По информации портала "Мир квартир", теперь средняя стоимость подобного жилья составляет около 40 тысяч рублей в месяц. Также аренда однушек стала ниже в Мурманске и Хабаровске.

В целом стоимость съемного жилья по сравнению с прошлым годом выросла на 13%. Прирост был отмечен в 67 городах. Больше всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Чите и Владимире.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городнедвижимостьвидеоИван КнязевЕвгения Мирошкина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика