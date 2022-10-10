Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве снизились с начала 2022 года

Цены на аренду однокомнатных квартир в Москве снизились. Стоимость аренды такого жилья впервые с начала 2022 года опустилась на 8%.

По информации портала "Мир квартир", теперь средняя стоимость подобного жилья составляет около 40 тысяч рублей в месяц. Также аренда однушек стала ниже в Мурманске и Хабаровске.

В целом стоимость съемного жилья по сравнению с прошлым годом выросла на 13%. Прирост был отмечен в 67 городах. Больше всего аренда однокомнатных квартир подорожала в Чите и Владимире.

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