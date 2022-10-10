В Москве и Подмосковье стали чаще сдавать квартиры после начала мобилизации

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Количество объявлений о сдаче квартир в Москве и Подмосковье увеличилось после начала мобилизации, однако спрос в этом секторе упал на 10–15%. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на эксперта по аренде недвижимости компании "Этажи" Андрея Сердюка.

Он пояснил, что в первую неделю после старта мобилизации стали появляться объявления о срочной сдаче квартиры с открытой ценой, то есть стоимость мог диктовать клиент. Сейчас же рынок аренды постепенно стабилизируется, а количество объектов со срочной сдачей по минимальной цене сводится к минимуму.

Директор управления аренды квартир "ИНКОМ-Недвижимости" Оксана Полякова рассказала, что после 21 сентября желающих сдать квартиру стало больше, а потенциальных съемщиков – меньше. Однако пока понижения средней стоимости аренды нет. Вместе с тем она добавила, что арендодатели перестали поднимать цены на квартиры.

Сердюк поведал, что ситуация с арендой в разных городах России разная. Например, отметил эксперт, в Воронеже сохраняется высокий спрос на аренду жилья, а в некоторых городах наблюдается сезонный дефицит доступного предложения и ставки стабильно продолжают расти на уровне 0,5–6% в месяц.

Гендиректор портала "МИР КВАРТИР" Павел Луценко подчеркнул, что за первые две недели после объявления мобилизации аренда однокомнатных квартир подорожала на 1%, двухкомнатных – на 0,5%, а трехкомнатных – на 0,3%. При этом в целом сдаваемых квартир стало на 4% больше, чем до мобилизации.

В "ИНКОМ-Недвижимости" считают, что если ситуация на рынке недвижимости не изменится, то для арендаторов появится больше бонусов.

Луценко же отметил, что в последние месяцы арендные ставки в России растут.

"Скорее всего, это связано с падением спроса на покупку недвижимости. С началом мобилизации и на фоне сворачивания сверхдешевых ипотечных программ многие семьи отложили решение квартирного вопроса до более стабильных времен и продолжили арендовывать квартиры", – заключил аналитик.

Ранее сообщалось, что количество объявлений о срочной продаже недвижимости в Москве увеличилось втрое после 21 сентября. По словам экспертов рынка, текущую ситуацию на вторичном рынке недвижимости можно охарактеризовать как провальную, она во многом схожа с той, что была в конце февраля после начала спецоперации на Украине. Вместе с увеличением предложения упал спрос: в первые четыре дня мобилизации показатель просел на 20%.



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