Салют 9 Мая в столице запустят с 16 точек

Салют в честь 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне в Москве прогремит с 16 точек.

Точками праздничного салюта станут парк Победы, Лужнецкая набережная, Лианозово, Всероссийский выставочный центр, Измайловский парк, Ново-Переделкино, парк "Кузьминки", районы Нагатинский Затон, Обручевский, Южное Бутово, Митино, Покровское-Стрешнево, Левобережный, город Зеленоград, город Троицк.

Начало салюта запланировано на 22:00 по московскому времени. Он продлится 10 минут. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.