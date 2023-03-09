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Участок МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы достроят к концу 2023 года

Участок МСД от Грайвороновской до Шоссейной улицы достроят к концу 2023 года

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К концу 2023 года должны завершить строительство еще одного участка Московского скоростного диаметра – от Грайвороновской до Шоссейной улицы. Большая часть этой магистрали будет проходить по эстакаде над Волгоградским проспектом и железнодорожными путями МЦД-2.

Ранее сообщалось, что власти Москвы в ближайшие три года планируют завершить строительство четырех путепроводов в Северном административном округе. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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