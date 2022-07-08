Москвичей предупредили о заторах на МКАД и ТТК

Специалисты ЦОДД предупредили о заторах на МКАД и ТТК. Плотный поток образовался на 93-м километре МКАД и ТТК, в районе Автозаводского моста. Также в ЦОДД прокомментировали, что больше всего москвичей будет выезжать из города по шоссе Энтузиастов, Щелковскому и Каширскому шоссе, Ленинскому и Волгоградскому проспектам.

В ведомстве рекомендовали выезжать из города до 16:00 или после 20:00. Также москвичам напомнили о температуре в выходные дни. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.