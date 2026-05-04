В Москве анонсировали новый пешеходный маршрут от моста Королева до театра Фоменко

Пешеходный маршрут длиной более 2,5 километра прокладывают в Москве. Он пройдет от моста Академика Королева до театра "Мастерская Петра Фоменко". Часть маршрута уже доступна горожанам.

На набережной появятся две смотровые площадки над водой, амфитеатр, велодорожки и анималистические артобъекты из полированной стали. Главный упор в проекте сделан на зонах отдыха и рекреации.

