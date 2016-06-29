Евро и доллар потеряли в цене

Иностранные валюты потеряли в цене. Центральный банк на сайте опубликовал официальные курсы на завтра. Доллар будет стоить 64 рубля 26 копеек, евро 71 рубль 21 копейку, передает телеканал "Москва 24".

Эксперты отмечают, что российскую валюту поддерживают цены на нефть. Сейчас за баррель марки Brent дают почти 50 долларов. Специалисты считают, что внешняя политическая обстановка не сильно влияет на рубль. По их мнению, мировые торговые площадки начинают успокаиваться после референдума о выходе Великобритании из Европейского союза.