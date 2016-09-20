Световое шоу на фасаде здания МГУ увидят более полумиллиона человек

Более полумиллиона человек смогут одновременно посмотреть световое и пиротехническое шоу на фасаде главного здания МГУ. Об этом сегодня сообщил руководитель департамента национальной политики, межрегиональных связей и туризма Москвы Владимир Черников. Он также отметил, что в этом году участниками конкурса Art Vision, который пройдет в рамках фестиваля "Круг света", станут представители более 30 стран.

Московский международный фестиваль "Круг света" в этом году пройдет уже в шестой раз. Световые представления можно будет увидеть с 23 по 27 сентября на четырех основных площадках столицы: фасады Большого театра, главного здания МГУ на Воробьевых горах, павильона номер один ВДНХ и Гребной канал в Крылатском. Подробности смотрите в материале телеканала "Москва 24".