В России начали открывать больше кафе

С начала года в России открывается все больше ресторанов и кафе. Об этом говорят аналитики.

Есть вероятность, что к осени ситуация изменится, но пока количество открывшихся предприятий превосходит число закрывшихся.

Владельцы Stardogs запустили в Москве новую сеть дорогого фастфуда. Domino’s Pizza зарегистрировали домен "Горячо и быстро". С 12 июня должен открыться и McDonald’s. Правда, в новом качестве. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.