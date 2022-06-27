Эксперт прокомментировал сообщения о дефолте в России

Экономический обозреватель телеканала Москва 24 Константин Цыганков прокомментировал сообщения о наступлении в России дефолта.

О наступлении в России дефолта объявило агентство Bloomberg, сообщив, что в ночь с 26 на 27 июня истек период для выплаты около 100 миллионов долларов просроченных платежей по гособлигациям. При этом издание также отметило, что дефолт носит символический характер и мало что значит для россиян. Об этом – в программе телеканала Москва 24.





