В Москве в пять раз выросло производство игрушек

Производство игрушек в Москве с начала года выросло более чем в пять раз. Увеличиваются и объемы выпуска в других отраслях для детей. Это одежда, школьная форма, обувь и даже специальное питание.

О том, как проходит импортозамещение в этой области и много ли брендов решили уйти, – в эфире телеканала Москва 24.