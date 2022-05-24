Starbucks уйдет с рынка России после почти трех месяцев простоя

Starbucks уходит из России после почти трех месяцев простоя. Юридическое лицо планируют ликвидировать.

Продадут сеть или покупатели останутся без подписанных стаканчиков и приветливого сервиса по утрам? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.