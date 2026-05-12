Авиабилеты могут подорожать в России из-за маркировки радиоэлектронной продукции

В России могут подорожать авиабилеты, заявили эксперты. Вероятный рост цен связан с новым постановлением о маркировке радиоэлектронной продукции. Технические устройства требуют регистрации в системе "Честный знак" при их производстве или ввозе на территорию страны.

Оформление сертификата в обоих случаях платное. Если новая мера коснется воздушной отрасли, возмещать затраты на маркировку перевозчики будут за счет увеличения тарифов на перевозки. Флот российских авиакомпаний состоит в основном из самолетов иностранного производства, включая Boeing и Airbus.

