Распродажа в IKEA и осадки в Москве

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Владелец сети ресторанов KFC ведет переговоры о продаже бизнеса в России. Об этом сообщили в компании. В прошлом месяце "Ям Брэндс" передала франшизу "Пицца хат" местному оператору, который начал ребрендинг заведений.

Более половины месячной нормы осадков может выпасть к ночи в Москве. Город заливает. В некоторых районах был сильный град, на нескольких улицах есть подтопления, с ними борются коммунальщики.

Лесной пожар вспыхнул на юге Турции, в курортной Анталье. Об этом сообщает местное телевидение. В тушении задействованы более 20 единиц техники, включая пять вертолетов и четыре самолета.

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