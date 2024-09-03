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03 сентября, 23:30

Экономика

Центробанк и правительство РФ начали готовить план по снижению темпов роста цен

Центробанк и правительство РФ начали готовить план по снижению темпов роста цен

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Специалисты ЦБ РФ и правительство РФ готовят совместный план дополнительных действий, чтобы снизить темпы роста цен. Экономический эксперт Евгений Беляков рассказал, что предусматривает этот план.

Почему ключевая ставка увеличивается, а инфляция не снижается? Какие сценарии развития экономики рассматривает Центробанк РФ на ближайшие три года? И что в таких условиях делать с деньгами? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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