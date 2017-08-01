Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

01 августа 2017, 12:30

Экология

Экологи отправились проверять крупные подмосковные свалки

Экологи отправились проверять крупные подмосковные свалки

Рейд по свалкам пройдет в Подмосковье

Минприроды подготовит предложения по ликвидации мусорных полигонов

Полигон "Кучино" засыпят землей

Грунт начали завозить на полигон "Кучино"

"Жизнь в большом городе": мусор

Мусорные полигоны в Подмосковье предложили сжечь

Что ждет мусорные полигоны в Подмосковье

Росприроднадзор закрыл полигон "Кучино" в Балашихе

Закрытый полигон ТБО "Кучино" опечатают 27 июня

Экологи и общественные активисты отправились в масштабный рейд по свалкам Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24". Комиссия должна посетить семь адресов. Ранее там высились горы твердых бытовых отходов, однако власти дали распоряжение их ликвидировать.

"Отходы относятся к четвертому классу опасности. Это противозаконная деятельность, которая грозит нарушителю административным штрафом. Если же нанесен большой ущерб, а он тут составил около 100 миллионов рублей, – то уголовной ответственностью", – отметил главный государственный экологический инспектор Московской области Павел Кириллов.

Представитель компании-арендатора Владимир Сычев отметил, что подмосковное Минэкологии установило сроки по вывозу мусора и выдало предписание. "До 30 сентября весь мусор будет вывезен. Мы сдадим участок экологической комиссии в соответствии с нормами закона", – заверил он.
экология свалки мусор отходы Елена Силуянова новости Снежана Попова
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика