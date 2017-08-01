Экологи отправились проверять крупные подмосковные свалки

Экологи и общественные активисты отправились в масштабный рейд по свалкам Подмосковья, сообщает телеканал "Москва 24". Комиссия должна посетить семь адресов. Ранее там высились горы твердых бытовых отходов, однако власти дали распоряжение их ликвидировать.

"Отходы относятся к четвертому классу опасности. Это противозаконная деятельность, которая грозит нарушителю административным штрафом. Если же нанесен большой ущерб, а он тут составил около 100 миллионов рублей, – то уголовной ответственностью", – отметил главный государственный экологический инспектор Московской области Павел Кириллов.

Представитель компании-арендатора Владимир Сычев отметил, что подмосковное Минэкологии установило сроки по вывозу мусора и выдало предписание. "До 30 сентября весь мусор будет вывезен. Мы сдадим участок экологической комиссии в соответствии с нормами закона", – заверил он.