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26 августа 2016, 08:15

Культура

Минздрав установил нормы потребления продуктов питания

Минздрав установил нормы потребления продуктов питания

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Минздрав установил нормы потребления продуктов питания. Согласно им, в день нужно съедать 800 грамм молочных продуктов, кусок мяса весом в 200 грамм, 400 грамм овощей и обязательно одно яблоко.

Рыбы в рационе должно быть около 60 грамм. И примерно пять раз в неделю в один из приемов пищи нужно включать яйца. В Минздраве также советуют не налегать на мучное, в первую очередь исключить хлеб, а также есть минимум картофеля. Про сладкоежек тоже не забыли, напомнив им о вреде на организм большого количества сахара.

Подробности смотрите в сюжете телеканала "Москва 24".
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