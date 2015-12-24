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24 декабря 2015, 14:45

Город

Дорогу в обход Тарасовки на трассе "Холмогоры" реконструировали

Дорогу в обход Тарасовки на трассе "Холмогоры" реконструировали

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В Подмосковье провели реконструкцию дороги, ведущей в обход поселка Тарасовка на трассе "Холмогоры", сообщает телеканал "Москва 24".

Этот участок называли одним из самых загруженных в России. Он был своеобразным бутылочным горлышком – на отрезке длинной чуть более пяти километров стоять порой приходилось около часа. Теперь, как ожидается, средняя скорость там составит 120 километров в час.

Работы в районе Тарасовки велись три года. За это время там построили пять мостов и путепроводов, надземный пешеходный переход и развязку.
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