В Подмосковье фура улетела в кювет

Непростые погодные условия спровоцировали несколько аварий в Подмосковье. На Шереметьевском шоссе фура вынесла с проезжей части легковушку и сама не удержалась на дороге. При этом большегруз снес фонарный столб.

Как рассказал водитель МАЗ из Владимирской области, он не справился с управлением на обледенелой трассе. При резком торможении его машину занесло и грузовик оказался в кювете. Если легковой автомобиль отправился домой сразу после оформления всех документов, то вытащить фуру на трассу оказалось делом непростым. Тягач, вызванный сотрудниками ГИБДД, работал на месте происшествия несколько часов, передает телеканал "Москва 24".