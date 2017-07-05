Эстакаду над путями Павелецкого направления скоро откроют для машин

Строительство магистрали через улицы Элеваторная, Подольских Курсантов и Красного Маяка завершают в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

Главный элемент проекта – эстакада над путями Павелецкого направления – скоро станет доступна для автотранспорта. Теперь не придется делать петлю через МКАД, чтобы попасть в соседние районы.

Первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов рассказал, что объект находится в 85-процентной готовности. "Эстакада, как я уже сказал, на 100 готова готова под чистый асфальт, все изоляции сделаны. Погодные условия вносят коррективы, но гарантирую, что мы в сентябре этого года откроем этот заказ", – сказал он.