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05 июля 2017, 11:15

Город

Эстакаду над путями Павелецкого направления скоро откроют для машин

Эстакаду над путями Павелецкого направления скоро откроют для машин

Путепровод над ж/д путями Павелецкого направления завершен на 85%

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Строительство магистрали через улицы Элеваторная, Подольских Курсантов и Красного Маяка завершают в столице, сообщает телеканал "Москва 24".

Главный элемент проекта – эстакада над путями Павелецкого направления – скоро станет доступна для автотранспорта. Теперь не придется делать петлю через МКАД, чтобы попасть в соседние районы.

Первый заместитель руководителя департамента строительства Петр Аксенов рассказал, что объект находится в 85-процентной готовности. "Эстакада, как я уже сказал, на 100 готова готова под чистый асфальт, все изоляции сделаны. Погодные условия вносят коррективы, но гарантирую, что мы в сентябре этого года откроем этот заказ", – сказал он.
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