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12 марта 2015, 12:45

Общество

В храме Христа Спасителя прошел праздник православной книги

В храме Христа Спасителя прошел праздник православной книги

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В четверг, 12 марта, в храме Христа Спасителя состоялось празднование Дня православной книги. В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Сергей Собянин, передает телеканал "Москва 24".

В зал церковных соборов были приглашены школьники и студенты Москвы и области. Им рассказали об истории праздника. По инициативе предстоятеля День православной книги приурочен к памятной дате - 14 марта 1564 года. Тогда на Руси появилась первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол". Кроме того, гости мероприятия получили подарки.

Сергей Собянин также поздравил патриарха Московского и всея Руси с приближением 39-й годовщины служения в звании епископа. В свою очередь предстоятель поблагодарил мэра и столичное правительство за поддержку православной церкви.
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