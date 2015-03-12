В храме Христа Спасителя прошел праздник православной книги

В четверг, 12 марта, в храме Христа Спасителя состоялось празднование Дня православной книги. В мероприятии приняли участие патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Сергей Собянин, передает телеканал "Москва 24".

В зал церковных соборов были приглашены школьники и студенты Москвы и области. Им рассказали об истории праздника. По инициативе предстоятеля День православной книги приурочен к памятной дате - 14 марта 1564 года. Тогда на Руси появилась первая печатная книга Ивана Федорова "Апостол". Кроме того, гости мероприятия получили подарки.

Сергей Собянин также поздравил патриарха Московского и всея Руси с приближением 39-й годовщины служения в звании епископа. В свою очередь предстоятель поблагодарил мэра и столичное правительство за поддержку православной церкви.