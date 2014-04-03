Детская спортивная школа №102 получила теплые раздевалки

Детская спортивная школа №102, расположенная в районе Строгино,получила теплые раздевалки, сообщает телеканал "Москва 24". Три года назад секция биатлона была лишена теплого помещения, и все это время дети переодевались либо на улице, либо в холодном тамбуре. Родители обратились в префектуру округа и в Мосгордуму, благодаря общим усилиям вопрос был решен.

Секция по биатлону при спортшколе в районе Строгино работает уже 25 лет. После Олимпиады в Сочи интерес к этому виду спорта заметно вырос. Детские группы полностью укомплектованы.