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Новости

16 мая 2012, 07:00

Происшествия

Полиция разогнала лагерь на Чистопрудном бульваре

Полиция разогнала лагерь на Чистопрудном бульваре

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Накануне Басманный суд Москвы обязал префектуру Центрального административного округа Москвы и полицию принять меры по прекращению акции оппозиции на Чистопрудном бульваре. Суд установил, что в результате "гуляний" оппозиции на бульваре повреждены зеленые насаждения и газоны, которые необходимо восстановить.

Около 05.00 в лагерь оппозиции приехал ОМОН. Полицейские сообщили участникам "гуляний", что они должны покинуть территорию, и дали им пять минут на сборы. Затем полиция вытеснила активистов к метро. За неповиновение сотрудникам правоохранительных органов задержаны 23 человека.
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