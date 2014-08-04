Форма поиска по сайту

04 августа 2014, 08:17

Авиакомпания "Добролет" приостановила полеты и продажу билетов

Авиакомпания "Добролет" приостановила полеты и продажу билетов

Из-за санкций, введенных Евросоюзом, с 4 августа авиакомпания "Добролет" приостанавливает полеты и продажу билетов, передает телеканал "Москва 24".

В пресс-службе перевозчика заявили, что несколько европейских компаний отказались от сотрудничества с "Добролетом". В результате остановлено техническое обслуживание и страхование самолетов, а также аннулировано действие договоров.


"В условиях беспрецедентного давления со стороны европейских контрагентов компания "Добролет" вынуждена приостановить полеты и продажу билетов. Все пассажиры, купившие билеты на рейсы Москва-Симферополь (по 15 сентября включительно) и Москва-Волгоград (по 20 августа включительно) будут перевезены авиакомпанией "Оренбургские авиалинии"", - сообщил пресс-секретарь авиакомпании "Добролет" Максим Фетисов.
авиакомпании новости Роман Карлов санкции отмена рейсов Добролет

