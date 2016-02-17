В Москве прошла Биржа торгов

В Москве 17 февраля прошла Биржа торгов. В рамках "школы инвесторов" бизнесменам рассказали, как приобрести или арендовать у города помещения для малого и среднего бизнеса. А также о порядке и условиях участия в торгах. На вопросы предпринимателей отвечали представители профильных органов исполнительной власти города. По их словам, все объекты реализуются на Единой торговой площадке города Москвы.

Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".