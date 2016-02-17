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17 февраля 2016, 21:45

Бизнес

В Москве прошла Биржа торгов

В Москве прошла Биржа торгов

В столичных торговых центрах растет количество свободных площадей

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В Москве 17 февраля прошла Биржа торгов. В рамках "школы инвесторов" бизнесменам рассказали, как приобрести или арендовать у города помещения для малого и среднего бизнеса. А также о порядке и условиях участия в торгах. На вопросы предпринимателей отвечали представители профильных органов исполнительной власти города. По их словам, все объекты реализуются на Единой торговой площадке города Москвы.

Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".
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