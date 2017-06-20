Московские аптеки продают сильнодействующие лекарства без рецепта, хотя по закону для приобретения таких препаратов необходима справка от врача. В этом убедились корреспонденты телеканала "Москва 24", отправившись в рейд по районам вместе с тайными покупателями.

Обычная дежурная аптека в Медведкове. На наших глазах одному из покупателей отпустили препарат, который без рецепта продавать нельзя. А это аптека в районе Измайлово. Уже при входе понятно, кто здесь частый гость – вокруг использованные шприцы и упаковки от таблеток.

Вместе с нашим тайным покупателем идем за лекарством, которое включено в список препаратов особой отчетности. 500 рублей и наш герой получил горсть таких таблеток. Без упаковки и рецепта.

По закону, за продажу лекарств без рецепта аптеку могут закрыть на срок до 90 суток. В Российской ассоциации аптечных сетей считают, что это слишком слобое наказание для недобросовестных коллег.

Исполнительный директор РААС Нелли Игнатьева говорит, что такого рода аптеки нужно сразу лишать лицензии, потому что продаваемые ими лекарственные препараты идут "во вред здоровью, а не во благо населению". "Мне искренне стыдно, что есть такие представители в нашем сообществе, которые злоупотребляют этим правилом", – добавила она.

Злоупотребление наркосодержащими лекарственными препаратами и веществами вызывает зависимость, говорят врачи. А при совместном употреблении с алкоголем могут привести к летальному исходу.

Министерство здравоохранения каждый год расширяет список препаратов, отпускаемых только по рецепту, но желающих заработать на наркоманах меньше не становится. В ФСКН уверены, что за нарушение правил оборота лекарств аптеки нужно навсегда лишать лицензии.