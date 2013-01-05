В многоэтажном жилом доме на юге Москвы произошел пожар

На Липецкой улице на юге Москвы поздно вечером вспыхнули вещи на балконе на седьмом этаже жилого дома. Для тушения огня пожарные установили специальный подъемный механизм. Полностью ликвидировать возгорание удалось примерно через час.

Как выяснилось, в квартире в момент возгорания никого не было. Причины происшествия устанавливаются.