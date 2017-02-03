Всемирные военные игры пройдут в Сочи с 22 по 28 февраля

Москвичи готовятся принять участие во Всемирных военных играх, передает телеканал "Москва 24".

Соревнования спортсменов-военнослужащих будут проходить в Сочи с 22 по 28 февраля. В программу вошли семь дисциплин: биатлон, горнолыжный спорт, лыжные гонки, скалолазание, ски-альпинизм, спортивное ориентирование на лыжах и шорт-трек. Всего, как ожидается, на турнир съедутся около тысячи спортсменов из десятков стран. Участникам и зрителям обещают массу сюрпризов.