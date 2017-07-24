Строительство двух эстакад на пересечении МКАД с Профсоюзной завершено

Реконструкция развязки на пересечении МКАД с Профсоюзной продолжается. Готовы две эстакады, а вскоре завершится строительство третьей и четвертой, передает телеканал "Москва 24".

Строительные работы не останавливаются несмотря на дожди. Ведущий инженер генподрядной организации Григорий Нестеров рассказал, что сейчас рабочие армируют железо-бетонные ограждения, затем ставится опалубка и укладывается бетон.

Уложены уже два слоя асфальтобетонного покрытия, остался третий. Предстоит также нанести разметку. Активно строится съезд с эстакады. Рабочие монтируют арматурный каркас барьерного ограждения, а потом начнут заниматься основанием дороги. Песок закроет дорожная одежда из щебенки, бетона. Тоннель, предназначенный для съезда с внутренней стороны МКАД на Калужское шоссе, тоже почти закончен. На участке протяженностью почти в 1300 метров строители приступили к укладке асфальта, идет монтаж инженерных сетей и фасадных конструкций стен внутри тоннеля, а также облицовка гранитом рамповых участков на въезде и выезде.

Эта транспортная развязка должна разделить транзитные и поворотные потоки, объясняют специалисты. Благодаря направленным съездам, переходно-скоростным полосам и боковым проездам пересечение потоков машин сведется к минимуму.

Первый заместитель руководителя департамента строительства Москвы Петр Аксенов рассказал, что развязка будет играть огромную роль. Скорость движения транспортного потока здесь увеличится в два раза.