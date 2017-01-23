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Новости

23 января 2017, 14:15

ЧП

Сотрудники МЧС ликвидировали аварию на железной дороге в рамках учений

Сотрудники МЧС ликвидировали аварию на железной дороге в рамках учений

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Сотрудники центра "Лидер" МЧС в рамках учений ликвидировали последствия аварии на железной дороге в Подмосковье.

Авария произошла по сценарию в рамках отработки действий при реальных ЧП. Тренировки на территории Ногинского полигона продлятся ‪до 25 января. Спасателям предстоит также справиться с последствиями аварии на химически опасном заводе, найти пострадавших в завалах и обезвредить взрывоопасные предметы.

Всего в учебной операции участвуют 400 специалистов "Лидера", используют современные технику, оборудование, в том числе роботокомплексы и беспилотники. Центр по проведению спасательных операций особого риска "Лидер" работает с февраля 1994 года.
МЧС учения новости Екатерина Лопарева авария чп
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