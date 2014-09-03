Новый сезон Континентальной хоккейной лиги стартует 3 сентября

В среду, 3 сентября, стартует VII сезон Континентальной хоккейной лиги, в которой будут играть 28 клубов. Они представляют шесть стран: Россию, Казахстан, Белоруссию, Латвию, Словакию и Финляндию, передает телеканал "Москва 24".

Последние недели перед новым чемпионатом оказались тяжелыми не только для хоккеистов, но и для работников швейных фабрик. Им приходится работать круглосуточно. Одна майка шьется до 6 часов. При том, что некоторые команды свои пожелания по ходу пошива могут и изменить.



Новый сезон КХЛ стартует матчем между обладателям кубка Гагарина - магнитогорским "Металлургом" и столичным "Динамо". А уже 5 сентября в борьбу вступает "ЦСКА". Московские болельщики верят, что и поддержка, и новая форма помогут успешному выступлению их любимых клубов.