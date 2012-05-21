Новый Dreamliner начал летать из Москвы

7 мая японская авиакомпания JAL начала эксплуатацию новейшего Boeing 787 Dreamliner. Сейчас самолет можно "опробовать" на рейсах Москва - Токио в аэропорту Домодедово.

Перед полетом Boeing проходит довольно зрелищную процедуру: 4 пожарные машины поливают новый самолет водой. Лайнер, совершающий свой первый регулярный рейс обязательно проходит такую процедуру.

Боинг 787 способен пролететь без пересадки 16 тысяч км. В салоне комфортные давление и владность воздуха, максимально приближенные к земным условиям. Также лайнер на 60% тише своих предшественников и обладает рядом комфортабельных усовершенствований: пассажирские места оборудованы розетками для подключения компьютеров и USB-портами. Также на 30% учеличен размер иллюминаторов, что делает полет более зрелищным.