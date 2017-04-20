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20 апреля 2017, 14:45

Культура

Президент выступил за обеспечение широкой доступности к архивам

Президент выступил за обеспечение широкой доступности к архивам

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Президент выступил за обеспечение широкой доступности к архивам, в том числе путем создания соответствующих интернет-сайтов, передает телеканал "Москва 24". В Москве прошло заседание российского оргкомитета "Победа", в котором принял участие Сергей Собянин. Собравшиеся обсудили предстоящие праздничные мероприятия к 9 Мая, которые пройдут в столице, а также в других городах России.

Украшать Москву ко Дню Победы начнут с 27 апреля. В городе установят плакаты, билборды, вывески. Увидеть можно будет портреты маршалов Победы, участников Бессмертного полка, детские рисунки и кадры из военной хроники.
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