Движение транспорта на севере Москвы затруднено из-за аварии

Лихач на BMW сбил несколько человек на пешеходном переходе на севере столицы. По свидетельствам очевидцев, машина на большой скорости врезалась в Lada Priora, которая стояла перед переходом. От удара иномарку откинуло на людей, находящихся у обочины. В результате наезда травмы различной тяжести получили три человека - два пешехода и водитель Lada. Они доставлены в больницы. Еще один пострадавший от госпитализации отказался.

Движение на пересечении улиц Хачатуряна и Декабристов затруднено. Подробности – в видеосюжете телеканала "Москва 24".