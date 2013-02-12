Сбившему семерых людей на Минской улице водителю предъявлено обвинение

Завершено расследование уголовного дела о гибели семерых человек на Минской улице в сентябре 2012 года. Александру Максимову предъявлено обвинение в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

По его вине погибли пятеро детей из дома-интерната, их воспитательница и ее муж. Свою вину Максимов признает, однако отказывается давать показания, ссылаясь на частичную потерю памяти из-за полученной черепно-мозговой травмы.