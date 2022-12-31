Полиция выясняет причину драки футбольных фанатов в Тверской области

Полиция выясняет обстоятельства массовой драки футбольных фанатов в Тверской области. Накануне, еще перед матчем ЦСКА-Зенит на платформе Чуприяновка встретились "ультрас" обеих команд, сообщает телеканал "Москва 24".

По описаниям очевидцев, потасовка началась в равных составах, однако, когда преимущество красно-синих стало очевидным, прибыла электричка с подкреплением сине-бело-голубых.

По общим подсчетам, в драке приняли участие до двухсот фанатов с обеих сторон. В полицию доставили 10 человек, двое болельщиков Зенита обратились за медицинской помощью.

Сам футбольный матч состоялся на арене Химки, хозяева уступили 0:1.