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02 ноября 2014, 09:10

Происшествия

Полиция выясняет причину драки футбольных фанатов в Тверской области

Полиция выясняет причину драки футбольных фанатов в Тверской области

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Полиция выясняет обстоятельства массовой драки футбольных фанатов в Тверской области. Накануне, еще перед матчем ЦСКА-Зенит на платформе Чуприяновка встретились "ультрас" обеих команд, сообщает телеканал "Москва 24".

По описаниям очевидцев, потасовка началась в равных составах, однако, когда преимущество красно-синих стало очевидным, прибыла электричка с подкреплением сине-бело-голубых.

По общим подсчетам, в драке приняли участие до двухсот фанатов с обеих сторон. В полицию доставили 10 человек, двое болельщиков Зенита обратились за медицинской помощью.

Сам футбольный матч состоялся на арене Химки, хозяева уступили 0:1.
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