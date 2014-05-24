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24 мая 2014, 09:15

Британский сантехник научился ходить по потолку

Британский сантехник научился ходить по потолку

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Британский сантехник научился ходить по потолку, сообщает телеканал "Москва 24". Фанат фильмов о Людях Икс решил доказать, что супергероем может стать каждый. Для этого британцу Колину Фарзу понадобились неделя времени, самые обычные ботинки и немного смекалки.

Эксцентричный изобретатель прикрепил к обуви электромагнитные подошвы и оторвался от земли. Хождение по потолку, дается Фарзу нелегко, но инженер не скрывает своего восторга - во время необычной прогулки он хохочет и напевает незатейливые куплеты.

Интересно, что неделей ранее Фарз поделился с интернет-пользователями другим своим изобретением - копией когтей Росомахи, которые выскакивают прямо из запястий.
Алина Шувалова новости изобретатели сантехники супергерои

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