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23 января 2013, 18:45

Общество

Детям убитой журналистки Ирины Кабановой дадут двойное гражданство

Детям убитой журналистки Ирины Кабановой дадут двойное гражданство

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Дети убитой журналистки Ирины Кабановой получат двойное гражданство. Трехлетнему Тарасу и двухлетней Даше дадут к российскому паспорту - украинский. Как только бумаги будут готовы, бабушка детей отвезет их в Донецк. Пока же они живут на съемной квартире в Москве. Бабушке оформляют опекунство. Как говорит адвокат обвиняемого Алексея Кабанова, дети в Донецке будут получать пособие. Старший сын Кабановых сейчас в Израиле. Илью забрал его родной отец.

Напомним, Ирина Кабанова пропала в начале января. Ее муж, известный блогер, попросил помощи в социальных сетях. Кабанову искали и журналисты, и волонтеры, и полиция. Нашли тело в багажнике машины - супруг признался в убийстве.
Сюжет: Убийство Ирины Кабановой
детиадвокатыЕлена Павловановостигражданство

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