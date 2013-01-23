Детям убитой журналистки Ирины Кабановой дадут двойное гражданство

Дети убитой журналистки Ирины Кабановой получат двойное гражданство. Трехлетнему Тарасу и двухлетней Даше дадут к российскому паспорту - украинский. Как только бумаги будут готовы, бабушка детей отвезет их в Донецк. Пока же они живут на съемной квартире в Москве. Бабушке оформляют опекунство. Как говорит адвокат обвиняемого Алексея Кабанова, дети в Донецке будут получать пособие. Старший сын Кабановых сейчас в Израиле. Илью забрал его родной отец.

Напомним, Ирина Кабанова пропала в начале января. Ее муж, известный блогер, попросил помощи в социальных сетях. Кабанову искали и журналисты, и волонтеры, и полиция. Нашли тело в багажнике машины - супруг признался в убийстве.