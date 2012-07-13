На 9 молочных комбинатах Москвы обнаружены нарушения

Специалисты московского управления Роспотребнадзора проверили 9 столичных комбинатов, которые производят молочную продукцию. Как сообщается на сайте ведомства, все они нарушают санитарные нормы. Производители не соблюдали гигиену оборудования и злоупотребляли пищевыми добавками. В "черном списке" оказались такие бренды, как "Вимм-Билль-Данн", "Баскин Роббинс", Останкинский молочный комбинат и завод плавленых сыров "Карат". Нарушителям выписаны штрафы на общую сумму более 130 тысяч рублей.