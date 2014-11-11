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11 ноября 2014, 12:45

Политика

МЧС: Московский НПЗ мог стать источником запаха сероводорода

МЧС: Московский НПЗ мог стать источником запаха сероводорода

Концентрация сероводорода в воздухе не превышает норму - Степанов

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О состоянии атмосферного воздуха в столице и о том, где могла произойти авария, на заседании президиума правительства доложили Сергею Собянину.

"Вчера превышение ПДК по сероводороду составило 7 раз. Сегодня ПДК в пределах нормы, ситуация нормализовалась", - сообщил начальник Главного управления МЧС России по Москве Александр Елисеев.

Источником неприятного запаха в столице, по предварительным данным, мог стать Московский нефтеперерабатывающий завод, добавил Александр Елисеев.

Расследование продолжается, им занимается Следственный комитет и прокуратура, передает телеканал "Москва 24".
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