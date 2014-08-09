Из-за парада автобусов закрыт проезд по проспекту Академика Сахарова

До 9 утра воскресенья перекрыто движение по проспекту Академика Сахарова, передает телеканал "Москва 24". Водителям рекомендуют выбирать пути объезда. Ограничение движения связано с проведением парада и экспозиции ретро-автобусов, которые приурочены к юбилейной дате - 90-лет назад в Москве был открыт первый автобусный маршрут.

Колонна ретро-транспорта начнет движение в 9:45 от дома номер 5 по Ленинградскому проспекту, а завершится парад на проспекте Академика Сахарова, где автобусы выстроятся для экспозиции.