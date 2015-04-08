Начался конкурс на создание логотипа национальной платежной системы

Начался конкурс на создание бренда и логотипа национальной системы платежных карт (НСПК). Он завершиться 28 мая, передает телеканал "Москва 24".

Сначала предложенные варианты оценит жюри, которое выберет 20 лучших работ. Затем в качестве судей выступят граждане России: в интернете пройдет открытое голосование, по итогам которого выберут победителя. Автор лучшего бренда и логотипа получит приз.

Первая карта НСПК будет выпущена в декабре 2015 года. Ожидается, что до конца года руководство национальной платежной системы подпишет договоры о сотрудничестве с рядом российских банков.