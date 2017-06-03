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Новости

03 июня 2017, 13:45

Авиа и аэропорты

Рейсы из Парижа в Москву задерживаются из-за эвакуации аэропорта

Рейсы из Парижа в Москву задерживаются из-за эвакуации аэропорта

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Рейсы из Парижа в Москву задерживаются после эвакуации в аэропорту Шарль де Голль. Пассажиров попросили покинуть второй терминал, который обслуживает рейсы в Россию. Как сообщают очевидцы, около паспортного контроля нашли бесхозную сумку. На место вызвали саперов. Всех попросили выйти на улицу, но многие отказались покидать помещение. Люди жалуются на плохую связь и полную неизвестность насчет вылетов.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".
эвакуация новости Париж Светлана Милорадова чп авиа и аэропорты

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