Рейсы из Парижа в Москву задерживаются из-за эвакуации аэропорта

Рейсы из Парижа в Москву задерживаются после эвакуации в аэропорту Шарль де Голль. Пассажиров попросили покинуть второй терминал, который обслуживает рейсы в Россию. Как сообщают очевидцы, около паспортного контроля нашли бесхозную сумку. На место вызвали саперов. Всех попросили выйти на улицу, но многие отказались покидать помещение. Люди жалуются на плохую связь и полную неизвестность насчет вылетов.

Подробности – в эфире телеканала "Москва 24".