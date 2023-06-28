"Мой район": экспериментальный дом. Чертаново Северное

Северное Чертаново – микрорайон, построенный в начале 1980-х годов. Несколько домов, объединенных переходами, с подземными стоянками, многоуровневыми квартирами, стеклянными большими подъездами являются одной из визитных карточек Чертаново. В настоящее время там идет капитальный ремонт.

Что удалось сделать и что еще предстоит? Как живет дом Наркомфина, который отремонтировали 2 года назад? Какие объекты в Москве находятся в работе у Фонда капитального ремонта? Подробнее – в программе "Мой район".