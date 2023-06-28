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17:40

Город

"Мой район": экспериментальный дом. Чертаново Северное

"Мой район": экспериментальный дом. Чертаново Северное

Фестиваль-форум "Российская креативная неделя" состоится в Москве с 3 по 9 июля

Собянин рассказал о комплексном благоустройстве Марьинских прудов

Новости часа: в Кремле не обсуждают возвращения к налогу на сверхприбыль

Новости часа: Собянин рассказал о благоустройстве московских дворов

Запуск участка "Селигерская" – "Физтех" столичного метро состоится в 2023 году

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Собянин: в прошлом году в Москве благоустроили почти 2,6 тыс дворов

"Мой район. Обратная связь": дом со зверями на Чистопрудном бульваре отремонтируют

"Мой район. Обратная связь": многоквартирный дом отремонтируют в Строгине в Москве

Северное Чертаново – микрорайон, построенный в начале 1980-х годов. Несколько домов, объединенных переходами, с подземными стоянками, многоуровневыми квартирами, стеклянными большими подъездами являются одной из визитных карточек Чертаново. В настоящее время там идет капитальный ремонт.

Что удалось сделать и что еще предстоит? Как живет дом Наркомфина, который отремонтировали 2 года назад? Какие объекты в Москве находятся в работе у Фонда капитального ремонта? Подробнее – в программе "Мой район".

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Сюжет: "Мой район"
Программа: Мой район
городвидеоЕвгений Додолев
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