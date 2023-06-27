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Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную форуму "Российская креативная неделя"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

28 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации деловой программы форума "Российская креативная неделя".

Об основных направлениях форума, программе, ключевых партнерах и участниках расскажут:

  • начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков;
  • руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;
  • президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова;
  • заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева;
  • продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев;
  • народный артист России Игорь Бутман;
  • художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

Смотрите прямую трансляцию 28 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.

городпресс-конференция
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