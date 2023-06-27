Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную форуму "Российская креативная неделя"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

28 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации деловой программы форума "Российская креативная неделя".

Об основных направлениях форума, программе, ключевых партнерах и участниках расскажут:



начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков;

руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;

президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова;

заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева;

продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев;

народный артист России Игорь Бутман;

художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.

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Смотрите прямую трансляцию 28 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.