16:13События
Москва 24 покажет пресс-конференцию, посвященную форуму "Российская креативная неделя"
Фото: Москва 24/Юлия Иванко
28 июня в ТАСС состоится пресс-конференция, посвященная презентации деловой программы форума "Российская креативная неделя".
Об основных направлениях форума, программе, ключевых партнерах и участниках расскажут:
- начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков;
- руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы Алексей Фурсин;
- президент АНО "Креативная экономика", директор форума "Российская креативная неделя" Марина Абрамова;
- заместитель генерального директора "Газпром-медиа холдинга" Юлия Голубева;
- продюсер по оригинальному контенту Okko Гавриил Гордеев;
- народный артист России Игорь Бутман;
- художественный руководитель Театра на Бронной Константин Богомолов.
Смотрите прямую трансляцию 28 июня в 11:00 на этой странице. Трансляция может задержаться по объективным причинам, благодарим за понимание.
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