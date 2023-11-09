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Новости

09 ноября, 17:05

Город

"Мой район. Обратная связь": работы по подготовке к зиме провели на Новоспасском причале

"Мой район. Обратная связь": работы по подготовке к зиме провели на Новоспасском причале

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На Новоспасском причале провели работы по подготовке к зимнему периоду. Его тщательно очистили, промыли лестничные сходы, гранитные покрытия и ограждения.

В зимний период на причале будет проводиться уборка снега, а при необходимости – ремонтные работы по устранению дефектов после сезонной эксплуатации. К холодам подготовили все 44 пассажирских причала Москвы-реки.

Летом уже проводили гидротехнические работы по очистке 11 таких объектов и углублению акваторий на шести причалах. Это позволило в полном объеме обеспечить безопасность подхода и швартовки судов. Регулярно проводить такие работы нужно в связи с загрязнением дна реки крупным бытовым мусором и металлоломом.

Подробнее – в программе "Мой район. Обратная связь".

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